In provincia di Bologna

Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, un’auto, una BMW con a bordo tre giovani di origine magrebina, è fuggita a un posto di controllo dei carabinieri, dando il via a un inseguimento ad alta velocità che si è concluso con uno scontro fatale contro un’altra vettura. La vittima, un uomo di 56 anni, è deceduta sul colpo, mentre la moglie, di 52 anni, lotta per la vita all’Ospedale Maggiore di Bologna.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in via Nuova, una strada che attraversa il cuore di San Matteo della Decima. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, i carabinieri stavano effettuando un normale controllo durante una festa di paese che animava la frazione. Una BMW, con a bordo tre giovani, ha ignorato l’alt intimato dai militari e si è data alla fuga a velocità sostenuta. I carabinieri, con sirene e luci accese, hanno seguito il veicolo a distanza, nel tentativo di garantire la sicurezza degli altri automobilisti, allertandoli della presenza di un mezzo impegnato in manovre pericolose.

Nonostante le precauzioni, la BMW si è schiantata frontalmente contro un’auto guidata da una coppia, un uomo di 56 anni e sua moglie di 52 anni, che stavano andando a prendere il figlio. L’impatto è stato devastante: l’uomo è morto sul colpo, mentre la donna, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Maggiore, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e rimane in prognosi riservata.

Le indagini e i fermi

I tre occupanti della BMW, tutti di origine magrebina, sono inizialmente fuggiti a piedi dopo lo scontro. Tuttavia, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarli rapidamente: due di loro sono stati fermati poco dopo l’incidente, mentre il conducente, un giovane di 22 anni, è stato bloccato a casa sua. Quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini, condotte dai carabinieri e dalla Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto, sono in corso per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Si sospetta che il conducente della BMW possa essere stato sotto l’influenza di sostanze.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, con tre ambulanze, un’automedica e un elisoccorso, supportati dai Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle vetture coinvolte. Oltre alla coppia, altre due persone, un giovane di 19 anni e una ragazza di 26 anni, hanno riportato ferite meno gravi e sono state trasportate al Maggiore in codice di media gravità. La rapidità dei soccorsi non è stata sufficiente a salvare l’uomo, ma ha permesso di stabilizzare le condizioni della moglie, che rimane in condizioni critiche.