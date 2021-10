La pistola di scena non era caricata a salve, spara ed uccide una donna

Ferito anche il regista del film

Il dramma è accaduto sul set del film western “Rust”

La direttrice della fotografia di un film con Alec Baldwin è stata uccisa e il regista del film ferito per i colpi sparati da una pistola, usata come arma di scena da Baldwin. Halyna Hutchins, 42 anni, il direttore della fotografia, è stata trasportata in aereo all’ospedale dell’Università del New Mexico, dove è stata dichiarata morta.

La seconda vittima, il regista Joel Souza, 48 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Lo riferisce l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. L’indagine è in corso e le autorità dicono che nessuna accusa è stata ancora formulata. Il quotidiano Santa Fe New Mexican ha scritto che Baldwin è stato visto fuori dall’ufficio dello sceriffo in lacrime, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Un portavoce di Baldwin ha detto che c’è stato un incidente sul set che una pistola di scena che avrebbe dovuto essere caricata a salve ha invece fatto fuoco. “Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo”, si legge nel comunicato dello sceriffo.

Il dramma è accaduto sul set del film western “Rust”, è diretto da Joel Souza con Baldwin come produttore e attore che interpreta la parte del fuorilegge Harland Rust, che viene in aiuto del nipote di 13 anni condannato all’impiccagione per omicidio.