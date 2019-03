arriva il presidente di atm messina pippo campagna

Nel corso della riunione del Consiglio direttivo di Asstra nazionale, l’associazione maggiormente rappresentativa delle aziende del Trasporto Pubblico Locale, tenutasi a Roma, è stata completata la squadra che affiancherà nel prossimo quadriennio il neo Presidente Andrea Gibelli.

Per Asstra Sicilia è stato nominato in Giunta esecutiva il Presidente di ATM Messina Pippo Campagna che si aggiunge alla precedente nomina di Claudio Iozzi per il Gruppo SAIS Trasporti. Allo stesso Iozzi è stata assegnata la delega ai rapporti interassociativi e con il territorio.

Riconosciuto così il lavoro di Asstra Sicilia e delle aziende associate a tutela delle varie istanze del settore del Trasporto Pubblico Locale.

Soddisfazione viene espressa dal network Asstra per l’ingresso in Giunta nazionale, per la prima volta, di un rappresentante di una importante realtà pubblica del territorio di Messina e di un rappresentante di un gruppo aziendale interamente a capitale privato, a testimonianza della grande sintonia fra i vari mondi esistenti nel settore, dove sempre più assume importanza il ruolo industriale delle aziende e non per la natura pubblica o privata della proprietà.