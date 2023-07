L’ex campo d’aviazione di Silverstone ha accolto centinaia di migliaia di fan per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, che ha avuto luogo il 9 luglio nella contea di Northamptonshire in Inghilterra.

Da oltre 60 anni, Silverstone si conferma come uno dei circuiti più prestigiosi nel mondo delle corse automobilistiche. A partire dal 2010 ha subito un completo rinnovamento, con l’implementazione di diverse migliorie che lo hanno reso una delle piste più veloci presenti nel calendario MotoGP. L’aggiunta dell’iconico “Silverstone Wing”, un paddock che richiama la forma di un’ala, si fonde armoniosamente con la pit lane completamente rinnovata, completando così un capolavoro di architettura moderna straordinario.

Immergiti nelle curiosità sul circuito di Silverstone e sorprendi i tuoi amici con queste interessanti informazioni che probabilmente ancora non conoscono!

Curiosità su Silverstone

Nelle qualifiche del 2020, Lewis Hamilton , il leggendario sette volte campione del mondo con la Mercedes, ha stabilito un record assoluto sulla pista di Silverstone con un tempo di 1’24″303 . Per questo motivo, lo stesso anno, il tratto principale di partenza del circuito, conosciuto come International Pits Straight, è stato ufficialmente ribattezzato Hamilton Straight, in onore dei risultati eccezionali ottenuti da Lewis Hamilton durante la stagione 2020.

Con oltre 5,8 chilometri di lunghezza e ben 18 curve, Silverstone si distingue come una delle piste più tecniche del campionato. I piloti devono affrontare questa sfida inglese con un carico aerodinamico elevato, per assicurare la massima precisione all’ingresso di ogni curva. Tuttavia, la sequenza più emozionante è senza dubbio quella che comprende Maggots, Becketts e Chapel, curve che vantano una notorietà unica nel mondo delle corse di Formula 1.

Silverstone è amato da Lewis Hamilton, campione di casa, che ha ottenuto ben 8 vittorie in questo circuito. Tuttavia, il record di vittorie per squadra appartiene alla storica Ferrari, che può vantare un impressionante totale di 15 trionfi.