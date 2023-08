Procura di Ivrea sta indagando

Una notte funestata da una terribile tragedia nel cuore del Piemonte: cinque operai hanno perso la vita in un incidente ferroviario.

Poco prima della mezzanotte di ieri, un treno, che viaggiava a 160 chilometri all’ora ha travolto un gruppo di operai impegnati in lavori di manutenzione sulla linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, a soli mille metri dalla stazione ferroviaria in direzione Torino. La notizia scuote la comunità e getta ombre sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Le vittime

Le vittime sono state identificate come Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 53 anni, residente a Vercelli ma originario di Marsala; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni, residente a Vercelli ma originario di Messina. Questi operai stavano lavorando per conto di una ditta esterna delle Ferrovie, addetti alla sostituzione di alcuni metri di binari nelle vicinanze della stazione. Due colleghi erano presenti sul posto ma sono riusciti a sfuggire al treno in corsa incolumi.

Indagini in Corso

Secondo le informazioni fornite dai carabinieri, il treno procedeva a una velocità di 160 chilometri all’ora mentre gli operai erano intenti alla sostituzione dei binari. Le autorità hanno sospeso il servizio ferroviario per consentire indagini approfondite e operazioni di pulizia. RFI ha espresso la sua solidarietà e il suo cordoglio per la perdita dei cinque lavoratori.

Gli interrogativi

Le cause esatte dell’incidente sono ancora sconosciute e oggetto di indagini. L’ipotesi preliminare suggerisce una mancanza di comunicazione tra la squadra di operai e chi avrebbe dovuto segnalare l’arrivo del treno. Inoltre, si solleva la questione della velocità del convoglio, che potrebbe richiedere ulteriori verifiche.

Lutto a Brandizzo

Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, che ha annunciato il lutto cittadino, ha commentato: “Io non sono un addetto ai lavori, ma credo che 160 km/h nei pressi di una stazione ferroviaria… non lo so se poi sia la velocità giusta. Questo me lo chiedo anche io come cittadino, mi chiedo se nei pressi di una stazione sia corretto andare a una velocità di 160 km/h. L’ho chiesto anche a Rfi questa notte, ma non mi hanno saputo rispondere”.

La procura di Ivrea sta conducendo le indagini sull’incidente, analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il macchinista del treno verrà probabilmente interrogato nelle prossime ore. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si è recato sul luogo dell’incidente.

Il messaggio su TikTok

Una delle vittime, Michael Zanera, su TikTok, aveva postato quest’ultimo messaggio su TikTok: “È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me”.