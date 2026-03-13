Il caso da Trento

Una donna di Trento si sottopone a un intervento chirurgico per la sterilizzazione permanente. L’operazione viene eseguita, il percorso ospedaliero si conclude regolarmente e lei torna a casa convinta che la procedura abbia avuto l’esito atteso. Nei mesi successivi rimane incinta. Solo allora emerge quello che i sanitari sapevano ma non le avevano mai comunicato: la legatura delle tube di Falloppio non era mai stata effettuata. La Corte dei Conti del Trentino ha stabilito che l’azienda sanitaria Asuit deve corrispondere alla paziente un risarcimento totale di 114.941 euro e ha condannato i due medici responsabili a restituire quella somma all’ente, in quanto responsabili del danno indiretto causato all’erario.

Il caso è emerso pubblicamente ieri, 12 marzo, durante la relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Procura regionale della Corte dei Conti, letta dal procuratore Gianluca Albo. Una data che vale come punto di arrivo di un procedimento avviato nel 2024 e concluso con sentenza depositata nel novembre 2025.

Che cosa non è stato fatto — e perché conta dal punto di vista legale

La legatura delle tube di Falloppio è una procedura di sterilizzazione chirurgica permanente. Le tube collegano le ovaie all’utero: bloccandole si impedisce agli spermatozoi di raggiungere l’ovulo. La tecnica è considerata efficace al 99% se eseguita correttamente. Nel caso trentino il problema non è stato un fallimento tecnico della procedura: la procedura non è stata eseguita affatto. E i medici non hanno informato la paziente.

Questo doppio piano — omissione dell’atto chirurgico e omissione dell’informazione — è quello che ha portato i giudici a qualificare il danno come violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte sulla procreazione. Non si tratta di un semplice errore medico nel senso tecnico del termine, ma di una condotta che ha sottratto alla paziente la possibilità di decidere consapevolmente per il proprio corpo e per il proprio futuro riproduttivo. Il consenso informato, in questo contesto, non è un adempimento burocratico: è la condizione giuridica che rende legittimo qualunque atto medico.

Il diritto all’autodeterminazione in materia riproduttiva è tutelato dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che protegge la salute come diritto individuale, e trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nella fattispecie trentina, la paziente non ha avuto la possibilità né di scegliere un’alternativa né di modificare i propri comportamenti dopo l’intervento fallito. È rimasta esposta a una gravidanza che aveva esplicitamente escluso dalla propria vita.

Come si è articolato il procedimento davanti alla Corte dei Conti

La magistratura contabile interviene quando un danno economico viene inflitto all’erario pubblico da dipendenti o funzionari dello Stato. In questo caso il meccanismo è il seguente: Asuit — l’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, ente pubblico che gestisce la sanità provinciale — è stata condannata in sede civile a risarcire la paziente. Quel risarcimento costituisce un danno patrimoniale per l’ente pubblico. La Procura della Corte dei Conti ha dunque citato in giudizio i due medici per recuperare le somme.

Uno dei due sanitari ha scelto il rito abbreviato, definendo la propria posizione con il versamento di 47.329 euro. Per l’altra professionista il procedimento si è concluso con sentenza dopo l’udienza del 12 novembre 2025: i giudici ne hanno riconosciuto la responsabilità e l’hanno condannata al pagamento della quota residua, portando il totale a 114.941 euro.

Il procedimento ha avuto dunque due traiettorie distinte: una via transattiva per il primo medico, una sentenza di merito per la seconda. In entrambi i casi la responsabilità è stata accertata.

Cosa cambia per i pazienti che si sottopongono a sterilizzazione chirurgica

Il caso trentino mette in evidenza una lacuna procedurale che può presentarsi in qualunque contesto ospedaliero: la mancata verifica post-operatoria dell’esito di un intervento, unita all’assenza di comunicazione al paziente. Per la sterilizzazione chirurgica non esiste in Italia un protocollo unico standardizzato che imponga al chirurgo una conferma documentata dell’avvenuta chiusura tubarica, differenziata da quella di altri atti chirurgici contestuali.

Chi si sottopone a questo tipo di intervento ha il diritto di ricevere una lettera di dimissione che specifichi — in termini comprensibili — se la procedura è stata eseguita e con quale tecnica. In caso di dubbio, può richiedere una visita ginecologica di follow-up e, ove necessario, un’ecografia pelvica. Il consenso informato sottoscritto prima dell’intervento deve indicare chiaramente la procedura attesa: quel documento è anche uno strumento di tutela del paziente dopo l’operazione.