È successo in provincia di Treviso

Incidente stradale mortale a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso.

Una ragazza di 23 anni, poco prima dell’alba, è stata investita da un’auto mentre camminava in via Veneto. L’impatto è stato così violento che la 23enne è deceduta sul colpo.

L’auto, un’Audi, era guidata da un 23enne di Treviso – iniziali A.G. – che stava procedendo in direzione di Fonte. L’automobilista è stato accompagnato in stato di shock in ospedale dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Sull’asfalto i segni della frenata dell’automobile.

I vigili del Fuoco, arrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e illuminato la zona per agevolare i soccorsi del personale sanitario. Indagini in corso.

La vittima si chiamava Miriam Ciobanu, originaria di Udine, ma viveva da tempo a Fonte con i genitori. Come riportato su IlMessaggero.it, pare che la giovane stesse camminando sul ciglio della strada con lo zainetto sulle spalle e con sé non aveva i documenti.

Foto da Facebook e Today.it.