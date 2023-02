Auto tamponata da un Suv, morta ragazza di 23 anni, a bordo anche 2 siracusani

20/02/2023

Incidente stradale mortale a Vadelago, comune della provincia di Treviso.

Una ragazza di 23 anni, di origine romana, studentessa, di nome Clara Amman, ha perso la vita la scorsa notte, intorno all’1.30, lungo la Strada Regionale 53.

Stando a quanto ricostruito, la vittima era a bordo di una Nissan Micra che, per cause da accertare, si è scontrata con una Nissan Qashqai guidata da un uomo di 52 anni. La Micra sarebbe stata tamponata dal Suv. Dopo lo schianto, entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. La vittima era seduta sul sedile posteriore. Al volante c’era un 26enne di Treviso e nell’auto c’era anche altri due studenti, originari di Siracusa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Gli altri coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati negli ospedali di Montebelluna e Treviso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Castelfranco Veneto e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Non si sa se l’auto fosse ferma quando è sopraggiunto l’altro mezzo.

La vittima – che è morta sul colpo – frequentava l’università a Torino e i giovani avevano trascorso la domenica a Venezia per il carnevale.