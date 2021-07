È successo a Treviso

A Treviso un 71enne è ricoverato in gravi condizioni.

Il paziente, prima di essere intubato, ha detto: «Sono un No Vax Convinto».

Il Sars-CoV-2 ha aggredito seriamente i suoi polmoni.

Un uomo di 71 anni, convinto No Vax, si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, colpito dal Covid-19.

Come raccontato da La Tribuna di Treviso, mentre i medici stavano intubando il paziente, questi, con un filo di voce, ha voluto rimarcare di non essersi vaccinato e non lo farà neanche quando uscirà dall’ospedale. Si è, infatti, definito «un No Vax convinto».

Il 71enne, affetto da obesità, è in gravissime condizioni nel reparto Covid dell’ospedale di Treviso: il Sars-CoV-2 ha aggredito seriamente i suoi polmoni.

La storia è stata raccontata da Francesco Benazzi, direttore generale dell’ULSS 2: «Un caso così grave non lo vedevamo da settimane». L’uomo, nonostante sia finito in ospedale proprio per colpa del Covid-19, con il rischio di perdere la vita, ha ribadito la sua avversione ai vaccini.

Anche il virologo Roberto Burioni ha ripreso la notizia su Facebook, commentando: «Tempi duri per i no-vax».