È successo a Trieste

A Trieste, in via Battisti, una 90enne è stata trovata in casa dagli operatori dell’INPS durante un controllo amministrativo. Il corpo della donna era mummificato. S’ipotizza che il decesso sia avvenuto alcuni anni fa. La notizia è stata riportata dai media locali che hanno riportato che, sul tavolo della cucina, c’erano alimenti scaduti nel 2018.

Il ritrovamento è avvenuto ieri, martedì 29 marzo. Come si apprende da Trieste Today, gli operatori hanno suonato alla porta senza ricevere risposta. Insospettiti, hanno chiamato i sanitari e la polizia locale che sono entrati all’interno dell’appartamento e hanno trovato il cadavere della donna insieme al suo gatto.

Stando a quanto riportato, il casavere della donna era irriconoscibile. Pare che la donna non avesse legami affettivi. Si sa che l’anziana aveva una sorella con cui i rapporti si erano interrotti e non si sentivano da molto tempo.