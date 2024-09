In provincia di Novara

A Casalino, nel Novarese, un automobilista ha perso la pazienza a causa delle continue code sulla statale 11 Padana inferiore.

L’uomo, frustrato dai rallentamenti provocati da un semaforo mobile installato per regolare il traffico in corrispondenza di un cantiere, ha deciso di prendere la situazione in mano. Scendendo dalla sua auto, ha sollevato il semaforo e lo ha gettato in un campo adiacente, stanco di dover sopportare l’attesa.

Il traffico congestionato da settimane

Secondo le ricostruzioni riportate da La Stampa, il traffico sulla Padana inferiore è stato rallentato da circa due settimane. Il motivo principale è la presenza di un doppio semaforo installato per regolare il transito in prossimità di un cantiere. Il cantiere è stato avviato per riparare un tratto della strada dove si era verificato il cedimento della banchina sud. Questa situazione ha triplicato i tempi di percorrenza per gli automobilisti, creando notevoli disagi per chi deve raggiungere il casello di Vercelli Est dell’autostrada A26 o le frazioni di Casalino come Orfengo e Ponzana.

Un cantiere che continua a creare problemi

Il semaforo temporaneo non è nuovo alle polemiche. Già lo scorso marzo aveva scatenato vive proteste da parte degli automobilisti, tanto che era stato temporaneamente rimosso, con la carreggiata ristretta in attesa dell’inizio dei lavori di ripristino. Ora che i lavori sono effettivamente iniziati, il semaforo è stato reinstallato, ma le code chilometriche e l’esasperazione degli automobilisti non sono tardate a manifestarsi nuovamente.