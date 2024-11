Meloni si è congratulata

Donald Trump è stato eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti, facendo la storia come il primo a servire due mandati non consecutivi dal democratico Stephen Grover Cleveland nel tardo Ottocento. Trump, ora il presidente eletto più anziano a 78 anni, è anche il primo a vincere l’elezione con una condanna penale.

Trump: “Rendiamo l’America di nuovo grande”

“Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, il più grande movimento della storia”, ha dichiarato Trump nel suo discorso della vittoria al Convention Center di Palm Beach. Ha promesso di “sistemare tutto”, con un’attenzione particolare al confine.

Un mandato dal popolo

Trump ha celebrato la sua vittoria anche per il voto popolare e il Senato: “Abbiamo scritto la storia”, ha detto, esprimendo gratitudine alla moglie Melania per il suo impegno. “L’America ci ha dato un mandato senza precedenti”.

Una vittoria politica senza eguali

Nell’esprimere il suo desiderio di aiutare il paese a “guarire”, Trump ha definito la sua come una “vittoria politica senza precedenti”. Ha affermato di voler mantenere la pace internazionale, ricordando che durante il suo primo mandato non ci furono guerre, bensì una rapida sconfitta dell’Isis.

Un futuro di sicurezza e buon senso

“Qualcuno mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. Completeremo la missione e manterrò le promesse”, ha detto Trump, riferendosi ai tentati assassini subiti in passato. Ha ribadito la centralità della sicurezza del confine e della lotta all’immigrazione clandestina, dichiarando che il partito repubblicano è “il partito del buon senso”.

Meloni: congratulazioni al Presidente Trump

“A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump”, ha scritto su X la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ha poi sottolineato il forte legame tra Italia e Stati Uniti: “Italia e Stati Uniti sono nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro, Presidente”.

Salvini e Renzi si congratulano

Il vicepremier italiano Matteo Salvini ha accolto la vittoria con entusiasmo: “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.

Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha riconosciuto la vittoria: “Donald Trump ha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47 Presidente degli Stati Uniti. Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l’onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l’Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al Presidente eletto Trump e grazie al Presidente Biden per il lavoro di questi anni”.