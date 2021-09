Dramma in Turchia

In Turchia un’adolescente è morta soffocata dal suo stesso vomito durante un giro in una giostra chiamata Kamikaze mentre l’addetto ha ignorato le suppliche della famiglia per fermarla. Lo riporta Irish Mirror.

Stando a quanto si è appreso, la 19enne Zeynep Gunay è caduta priva di sensi durante il giro in giostra ed è stata dichiarata morta dopo essere stato ricoverata d’urgenza in ospedale: il vomito ha bloccato le sue vie respiratorie.

La famiglia della 19enne ha raccontato che si vedeva perfettamente che Zeynep, che voleva diventare una psicologa, era in difficoltà e ha ripetutamente chiesto all’addetto alla giostra di interrompere la corsa ma la loro richiesta è stata ignorata.

L’adolescente è stata portata d’urgenza in ospedale con l’ambulanza che è stata chiamata dalla stessa famiglia perché i funzionari del parco divertimento, che si trova nel quartiere Avcilar di Istanbul, non avevano preso sul serio la situazione, sempre secondo quanto riportato dai familiari.

Quando la ragazza è stata rimossa dal suo posto, lo zio Fatih Gunay ha raccontato che gli è stato consigliato di «darle uno schiaffo, due o tre volte» e si sarebbe svegliata. Lo zio ha aggiunto che la nipote è morta per negligenza e che la famiglia della vittima farà «tutto il necessario» per ottenere giustizia.