Annullati gli impegni elettorali

Durante un’intervista televisiva, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un malore improvviso che ha causato l’interruzione della diretta.

Dopo circa 15 minuti, Erdogan è tornato a parlare con i giornalisti, dichiarando di avere avuto un’influenza intestinale e di essere stanco a causa degli impegni elettorali per il voto del 14 maggio in Turchia. Prima dAell’intervista, Erdogan aveva tenuto tre comizi durante la giornata e si è presentato con un ritardo di 90 minuti al programma televisivo.

Su consiglio del medico, il presidente turco ha deciso di cancellare il suo programma sia di oggi che di domani. Tra l’altro, proprio domani era previsto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, “prima della cerimonia della centrale nucleare di Akkuyu“, la prima del Paese costruita dall’azienda russa Rosatom, sulla costa meridionale della Turchia.

I due avrebbero dovuto “discutere della situazione in Ucraina e delle relazioni bilaterali”, come dichiarato dal portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin, al quotidiano Star. Tuttavia, non si sa se tra gli eventi cancellati ci sia anche il briefing con il Capo del Cremlino.

Infine, voci non confermate e non riprese dai media statali e principali, su Twitter vari tweet sostengono che Erdogan, 69 anni, in realtà, abbia avuto un attacco di cuore.