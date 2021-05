Succede in Turchia

In Turchia un uomo ha architettato un modo curioso per smettere di fumare.

La chiave del casco è consegnata alla moglie e ai figli.

C’è chi fa di tutto pur di ridurre una cattiva abitudine. C’è chi punta all’ipnoterapia per smettere di mordersi le unghie; chi elimina le app del delivery food per evitare di ordinare troppi hamburger, ecc.

In Turchia, però, c’è un uomo che indossa una gabbia in testa per smettere di fumare. Il suo nome è Ibrahim Yücel di Kütahya e fumava da oltre due decenni quando ha deciso di impedirsi fisicamente di mettersi una sigaretta in bocca.

Come riportato da Ladbible.com, l’ispirazione deriva dai motociclisti che indossano i caschi e il turco ha usato 39 metri di filo di rame per crearne uno. La differenza è ovvia: i motociclisti possono togliersi il casco quando vogliano, mentre Ibrahim ha dato alla sua famiglia la chiave del copricapo.

La decisione è arrivata dopo che Ibrahim si è reso conto di avere fumato due pacchetti di sigarette ogni giorno da quando aveva 16 anni. Quando, però, suo padre è morto di cancro ai polmoni, l’uomo ha deciso di smettere per la sua salute e per l’obiettivo di vedere crescere la sua famiglia.

Il casco è progettato per essere simile a una gabbia per uccelli e, ogni mattina, Ibrahim si reca al lavoro ma non prima di avere lasciato la chiave alla moglie e ai figli.

Secondo quanto riportato su International Business Times, i suoi precedenti tentativi di liberarsi dall’abitudine sono sempre falliti. Da rimarcare, comunque, che Ibrahim può bere ugualmente l’acqua e mangiare cracker. Tuttavia, per fare un pasto adeguato, ha bisogno che il casco non ci sia.

La storia è naturalmente diventata virale sui social media. Alcuni commenti: «problemi estremi richiedono azioni estreme», «ho avuto bisogno di strofinarmi gli occhi e di grattarmi un lato del naso dopo averlo visto».