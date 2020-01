In Turchia

Un fattorino rischia una condanna fino a 18 anni di reclusione per avere sputato sulla pizza di un cliente prima di consegnarla.

Succede in Turchia. Il fatto è avvenuto nel 2018, nella città di Eskişehir, dove vivono 483mila persone, ripreso da una telecamere di sicurezza nel condominio del cliente.

Il filmato mostra il fattorino, identificato come Burak S., mentre sputa sulla pizza e registra il momento sul suo smartphone. Sconosciuto il movente del gesto.

L’imputato è stato già multato di 600 euro per avere messo in pericolo la salute di un cliente ma ora i pubblici ministeri chiedono una lunga pena detentiva per «intossicazione alimentare», come riportato dall’agenzia di stampa Demirören.

Il proprietario del condominio ha avvisato il cliente dopo aver visto le riprese di sicurezza, denunciando il fattorino.

Da sottolineare, comunque, che anche per gli standard giudiziari severi della Turchia, la pena richiesta è pesante, visto che «l’appartenenza a un’organizzazione terroristica armata» comporta una pena fino a 15 anni.