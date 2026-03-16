Dramma in Spagna

Un turista di 28 anni è morto dopo essere precipitato da una scogliera nella zona costiera di Pilar de la Horadada, una località turistica della provincia di Alicante molto frequentata da visitatori stranieri. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 15 marzo, intorno alle 19, mentre l’uomo stava passeggiando lungo un sentiero panoramico insieme alla sua compagna.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal The Sun, il giovane – un cittadino colombiano – si sarebbe chinato per recuperare gli occhiali che gli erano caduti, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto. La caduta è stata di 10 metri.

Il corpo dell’uomo è finito in mare ed è stato successivamente recuperato dai sommozzatori della polizia, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dalla partner.

Il sentiero panoramico senza protezioni

Il luogo dell’incidente è un percorso molto frequentato da escursionisti e turisti. Il sentiero corre lungo la scogliera sopra il burrone di Rubio ed è noto per i panorami sul mare.

Tuttavia, presenta anche caratteristiche di rischio: il tratto è molto ripido e privo di barriere protettive tra il percorso pedonale e il dirupo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo stava camminando vicino al Manoli Hotel quando si è verificata la tragedia.

L’allarme della compagna e il tentativo di soccorso

Subito dopo la caduta, la compagna della vittima ha lanciato l’allarme.

Alcuni ciclisti di passaggio lungo il sentiero si sono fermati per prestare i primi soccorsi e cercare di aiutare la donna mentre venivano chiamati i servizi di emergenza.

Nonostante l’intervento delle squadre di soccorso, per il giovane non c’era più nulla da fare.

Le autorità hanno aperto un’indagine ufficiale per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

Un altro episodio recente sulle scogliere spagnole

La tragedia avvenuta ad Alicante arriva pochi giorni dopo la diffusione di un video impressionante registrato nella città di Cartagena.

Nel filmato si vede la ciclista e influencer Cecilia Sopeña scivolare lungo una parete rocciosa mentre percorreva un sentiero di montagna con la sua bicicletta.

La donna stava cercando di superare il suo cane, Nezha, che improvvisamente si era fermato sul percorso. Nel tentativo di evitare l’animale, ha perso l’equilibrio ed è scivolata oltre il bordo del sentiero.

??‍♀️? “Verdadero terror”: la ciclista Cecilia Sopeña pierde el control de su bici, cae por un acantilado y su perra se lanza a rescatarla pic.twitter.com/UwDOSVfGR7 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 12, 2026

Il video della caduta ripreso dalla telecamera sul casco

L’incidente è stato registrato dalla telecamera a 360 gradi montata sul casco della ciclista e pubblicato online.

Nel filmato si vede la donna scivolare lungo la parete rocciosa cercando disperatamente di aggrapparsi alle pietre.

Durante la caduta tenta di fermarsi afferrando il bordo del sentiero, ma le rocce friabili cedono sotto le dita mentre la bicicletta resta ancora tra le sue gambe.

Dopo aver strisciato per alcuni metri sulle rocce appuntite, la bici si stacca e continua a scivolare verso il basso. Cecilia riesce infine a fermarsi e resta bloccata sulla parete rocciosa, evitando per poco una caduta molto più grave.