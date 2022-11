Dopo un sondaggio con 15milioni di voti

Donald Trump può tornare su Twitter. La decisione dopo un sondaggio di Elon Musk proprio sulla nota piattaforma social.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, era stato bandito dalla rete sociale nel gennaio 2021 per il “rischio di ulteriore incitamento alla violenza” dopo i disordini del Campidoglio del giorni dell’Epifania di quell’anno.

Trump, bandito anche da Facebook, ha così creato una nuova piattaforma, Truth Social.

Elon Musk, nel dettaglio, nuovo proprietario di Twitter, ha chiest agli utenti: “Ripristinare l’ex presidente Trump” con due opzioni: sì o no.

Il risultato: 51,8% ha votato sì, il 48,2% no. Enorme la partecipazione al sondaggio: 15.085.458 voti. Alla fine il commento di Musk: “Vox Populi, Vox Dei”. Un dato che arriva dopo che Trump ha annunciato la ricandidatura alle presidenziali degli USA del 2024 (e può farlo perché non è stato rieletto).

Non si è fatta attendere la reazione di Donald Trump, citato dai media americani: “Non vedo alcun motivo” per tornare. Il tycoon ha, quindi, sottolineato che resterà su Truth Social e ha sottolineato che Twitter, per ora, ha “molti problemi” anche se ha amesso che gli piace Musk e “gli piaceva che avesse comprato” la piattaforma.

Comunque sia, il profilo di Trump è tornato visibile e i follower sono oltre 52 milioni.