In Pakistan

Dramma in Pakistan. Due fratelli stavano registrando un video da pubblicare su TikTok quando uno di loro ha sparato accidentalmente un colpo, causando la morte dell’altro e, per dispiacere e paura, si è tolto poi la vita.

La polizia ha riportato che i due fratelli di 11 e 12 anni erano originari di Khanewal, Punjab, e i loro corpi senza vita sono stati trasferiti in ospedale.

Si è appreso che il padre dei due bambini, che si occupa di commercio di animali, teneva la pistola in casa per motivi di sicurezza.

Il 26 ottobre scorso, TikTok ha pubblicato il suo ultimo rapporto sull’applicazione delle linee guida della community per il secondo trimestre del 2023 (aprile-giugno 2023), promuovendo il suo impegno nella lotta alla disinformazione e nella creazione di uno spazio sicuro e inclusivo.

Durante il secondo trimestre del 2023, a livello globale sono stati rimossi un totale di 106.476.032 video, che rappresentano circa lo 0,7% di tutti i video caricati su TikTok. Di questi, 66.440.775 video sono stati rimossi tramite sistemi automatizzati, mentre 6.750.002 video sono stati ripristinati dopo la revisione.

In Pakistan, nel secondo trimestre del 2023, sono stati rimossi 14.141.581 video per violazione delle Linee guida della community. TikTok ha anche preso di mira in modo proattivo gli account spam.