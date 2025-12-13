Nel Regno Unito

Cosa può spingere un uomo a rivolgere una violenza così estrema contro la propria madre? È la domanda che molti si sono posti dopo l’omicidio di Ellen Cook, 72 anni, avvenuto lo scorso 11 maggio davanti alla loro casa di Littlethorpe, nei pressi di Leicester, nel Regno Unito. Secondo quanto emerso in tribunale, il figlio, Daniel Cook, 39 anni, avrebbe colpito la donna con oltre trenta coltellate, gridando: “Voglio che muoia; è colpa sua”.

La ricostruzione offerta dalla Leicester Crown Court descrive una scena che inizia in apparenza come un normale pranzo domenicale. Durante il pasto, Cook avrebbe accusato la madre di essere una strega e, poco dopo, avrebbe dato inizio all’attacco che si sarebbe trasformato in un omicidio brutale.

Secondo la testimonianza del marito di Ellen, Russell, la situazione è precipitata dopo un diverbio: la donna aveva rifiutato la richiesta del figlio di tornare a vivere nella loro casa, dove lei e il marito abitavano stabilmente. È in quel momento che Cook avrebbe perso il controllo.

Il litigio in casa e l’inizio della violenza

Quando Ellen si è spostata dal soggiorno alla cucina, Daniel l’ha seguita. Pochi istanti dopo, Russell ha sentito la moglie urlare “Non farlo”. Entrando nella stanza, l’ha trovata riversa in un lago di sangue. Cook era in piedi sopra di lei, armato di coltello.

Nonostante le ferite gravissime, Ellen è riuscita a strisciare fuori dall’abitazione, tentando una disperata fuga verso la strada. Ma il figlio l’ha raggiunta e ha continuato a colpirla davanti ai vicini atterriti. Russell ha implorato il figlio di fermarsi dicendo: “Basta. La ucciderai”. Cook avrebbe risposto: “È esattamente ciò che voglio – voglio che muoia. È colpa sua”.

L’arrivo della polizia e le ultime parole di Cook

Gli agenti sono arrivati intorno alle 21:20. Cook non ha collaborato e la polizia è stata costretta a utilizzare il taser per immobilizzarlo. Ellen è stata dichiarata morta circa 25 minuti dopo l’arrivo dei paramedici.

In custodia, Cook avrebbe detto agli agenti: “Lei è la causa di tutto. Lei è la fonte di tutti i miei problemi”.

Queste affermazioni, riportate in tribunale, sono state considerate dagli esperti compatibili con un quadro psicotico.

Storia clinica e precedenti episodi

Il tribunale ha appreso che Cook era stato ricoverato in un’unità di salute mentale nel 2023 e che, già nel 2009, aveva minacciato la madre con un coltello.

Le sorelle dell’imputato hanno dichiarato che l’uomo rappresenterebbe un “pericolo reale” in caso di rilascio. Una di loro, nel suo ricordo di Ellen, ha detto: “Tutto ciò che ha sempre voluto era che lui stesse bene e vivesse una vita normale”. La difesa ha sostenuto che l’invio in carcere comporterebbe rischi significativi legati alla gestione delle terapie, suggerendo invece un ordine di ricovero ospedaliero.

Il giudice: “Hai raggiunto una conclusione distorta e irrazionale”

Il giudice Spencer, durante la condanna, ha pronunciato parole dure ma lucide, ricostruendo il contesto psicologico dell’aggressione. Rivolgendosi a Cook ha detto: “Hai pugnalato tua madre a morte. Aveva 72 anni quando è morta. È chiaro per me che la tua violenza aveva un unico bersaglio – la tua convinzione irrazionale riguardo tua madre”.

Ha aggiunto: “Spero tu comprenda almeno in parte ciò che la tua famiglia ha detto. Per circa un anno prima dell’omicidio avevi coltivato l’idea distorta che tua madre ti avesse costretto a prendere farmaci da bambino”.

Secondo le testimonianze, Cook avrebbe gridato alla madre, accusandola ripetutamente di essere una strega. Durante il pasto familiare, aveva sostenuto: “Mia madre mi ha avvelenato”.

Nonostante tutto, ha ricordato il giudice, “Lei ti amava e ha continuato a sostenerti”. Cook ha ascoltato la sentenza bevendo da una bottiglia di succo nel banco degli imputati.

La condanna: ergastolo, con un minimo di 21 anni

Daniel Cook ha ammesso l’omicidio con la formula dell’omicidio colposo per responsabilità diminuita. Il giudice gli ha inflitto l’ergastolo con un minimo di 21 anni prima di poter richiedere la libertà vigilata. Rimarrà ricoverato in ospedale finché non verrà considerato idoneo a essere trasferito in carcere.

Curiosità – Lo sapevi che…?

Nei processi britannici legati a crimini commessi da persone affette da patologie psichiatriche gravi, il tribunale può applicare la formula della “responsabilità diminuita”, come è avvenuto in questo caso. Ciò non comporta l’assoluzione, ma riconosce che la capacità di intendere e di volere dell’imputato era compromessa al momento dei fatti.