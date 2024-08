Una donna 72enne, Annarita Morelli, è stata trovata morta stamattina all’interno della sua auto a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constatato la morte della donna, che sarebbe stata raggiunta da almeno un colpo di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo che avrebbero fermato il marito, 73 anni, è stato portato in caserma. La sua posizione é al vaglio. L’uomo, infatti, sarebbe entrato in una tabaccheria dicendo “ho ucciso mia moglie”.

L’omicidio

Un solo colpo d’arma da fuoco. Annarita Morelli è morta così. Per un proiettile sparato dal marito: “Ho sentito lo sparo e mi sono affacciata” racconta una testimone, che ha visto l’assassino gridare: “Ho ucciso mia moglie, ho ucciso mia moglie”. La Morelli Era a bordo della sua Panda rossa nel parcheggio di fronte al centro anziani, quando il marito, Domenico Ossoli, 73 anni, si è avvicinato e dall’esterno ha esploso un solo colpo d’arma da fuoco contro la donna, seduta sul lato guida.

Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo che hanno immediatamente fermato l’uomo, che ora è stato portato in caserma. Il 73enne dopo lo sparo è entrato nel tabaccaio accusandosi dell’omicidio: “Ho ucciso mia moglie. Le ho sparato”. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, ma l’uomo non è ancora in stato di fermo.

La coppia stava per separarsi. “Da quando era andato in pensione, Domenico passava tutti i giorni qui. Per il caffè, per fare una chiacchierata. Non ricordo abbia mai detto nulla che facesse anche solo immaginare quanto accaduto oggi. Ma più volte, ultimamente, mi diceva che i giochi erano finiti, rubinetti chiusi, cose di questo tipo. ‘Non le do più una lira’ ripeteva spesso. Ma mai, mai, frasi violente”. Ne parla il dipendente di una auto officina accanto al palazzo a Tor Lupara, dove per 40 anni Annarita Morelli e Domenico Ossoli avevano vissuto con i loro tre figli.