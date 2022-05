L'annuncio della Casa Bianca

L’amministrazione Biden ha annunciato oggi, giovedì 19 maggio, lo stanziamento di 100 milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina, poco dopo che il Senato ha inviato un pacchetto di aiuti supplementari da 40 miliardi di dollari alla scrivania del presidente.

L’attrezzatura comprenderà artiglieria aggiuntiva, radar e altre attrezzature per l’Ucraina, come affermato dal presidente Joe Biden. Inoltre, in una dichiarazione separata, il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che le armi proverranno dagli inventari esistenti del Pentagono. “Queste armi e attrezzature andranno direttamente in prima linea per la libertà in Ucraina e ribadiranno il nostro forte sostegno al coraggioso popolo ucraino mentre difende il suo Paese dall’aggressione della Russia”, ha spiegato il Capo della Casa Bianca.

Il pacchetto firmato oggi è la decima spedizione statunitense di armi in Ucraina che consente al Pentagono di utilizzare le sue scorte esistenti. Inoltre, porta l’ammontare dell’assistenza militare totale che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina a 3,9 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione russa, cominciata il 24 febbraio scorso.

La nuova dotazione comprende: 18 obici da 155 mm; 18 veicoli tattici per trainare gli obici e 18 cannoni d’artiglieria; 3 radar di contro-artiglieria AN/TPU 36; attrezzature da campo e pezzi di ricambio.

Infine, il portavoce del Pentagono John Kirby ha detto che le armi cominceranno a muoversi “molto, molto presto. Non posso dare una data esatta di quando tutto questo sarà consegnato in Ucraina ma potete immaginare che non staremo con le mani in mano e inizieremo a trasferire quella roba immediatamente”.