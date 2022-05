Ucraina, decine di corpi di soldati russi abbandonati per strada a Kharkiv

Redazione di

10/05/2022

I soldati ucraini hanno scoperto i corpi di 44 persone intrappolate sotto un edificio a Kharkiv, distrutto dall’esercito russo a marzo. Ne ha dato notizia sui social media il governatore di Kharkiv, Oleg Synegubov, sottolineando che si tratta di “un’ulteriore prova” che i russi prendono di mira anche i civili. Il governatore ha informato sulla posizione esatta della struttura di cinque piani, che è stata demolita e che si trovava nel distretto di Izium. Sempre a Kharkiv e sempre riportato da Synegubov su Telegram, decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villaggi liberati dalle truppe ucraine. Il governatore ha detto: “Troviamo i loro corpi per le strade, nelle case, non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non prendono i corpi dei loro soldati. Ciò testimonia ancora una volta la loro etica, i principi e le regole di guerra”. Synegubov ha anche ricordato che esistono convenzioni e regole internazionali per il trasferimento dei corpi dei caduti. “L’Ucraina non viola questi requisiti e, se ci sono richieste dalla Russia, verranno prese le misure necessarie dai ministeri competenti e dall’Ufficio del Presidente”, ha dichiarato. A Kharkiv è in atto una controffensiva dell’esercito di Kiev e, secondo l’Institute for the Study of War (ISW), think tank con sede a Washington, le forze russe vengono respinte e stanno danneggiando i ponti mentre fuggono dalla regione. Secondo la valutazione dell’ISW, i ponti demoliti dimostrano un “attacco ucraino riuscito” e la volontà della Russia di non tornare nell’area.

