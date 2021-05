Una donna, che sostiene di avere le «guance più grandi del mondo», ha annunciato di volersi sottoporre ad altri interventi di chirurgia plastica. Ne parla LadBible.com.

Anastasia Pokreshchuk, di Kiev, Ucraina, è diventata famosa per la sua estetica facciale unica e regolarmente dà informazioni su di sé sui social media, soprattutto in merito al suo corpo e alle sue operazioni correttive.

Di recente, uno dei suoi follower le ha chiesto: «Quando farai un intervento chirurgico al seno? E di quale taglia? Hai anche intenzione di farti una protesi al sedere?».

La donna ha risposto che sì, si sottoporrà a un’operazione per incrementare le dimensioni del suo seno, almeno fino a una coppa D, sottolineando che «la natura non è stata generosa».

Anastasia ha poi detto che non farà alcun intervento al sedere, raccontando, però, che opterà per la liposuzione. Nello specifico, ha affermato: «No, non ho intenzione di avere le protesi ai glutei ma, con la liposuzione, metterò il grasso nel mio fondoschiena».

Le altre procedure estetiche comprendono riempitivi per le labbra e ritocchi alla mascella e al mento. Per le guance, si è appreso, l’ucraina ha speso circa 1.700 euro.

Su Instagram la modella ha anche condiviso una foto in cui ha mostrato ai suoi oltre 260mila follower com’era prima di sottoporsi all’intervento: