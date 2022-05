Bombardamenti anche a Kharkiv

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato oggi, domenica 1° maggio, di avere colpito le armi fornite all’Ucraina dagli Stati Uniti e dai Paesi europei e di aver distrutto una pista in un aeroporto militare vicino alla città di Odessa.

Il ministero ha affermato di avere utilizzato missili Onyx ad alta precisione per colpire l’aeroporto, dopo che l’Ucraina ha accusato la Russia di avere distrutto una pista di nuova costruzione nell’aeroporto principale di Odessa. Il governatore regionale di Odessa, Maksym Marchenko, ha comunicato, invece, che la Russia ha utilizzato un missile Bastion, lanciato dalla Crimea. Comunque, tutte informazioni che non possono essere verificate in maniera autonoma.

Il ministero della Difesa russo ha anche annunciato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto durante la notte due bombardieri ucraini Su-24m nella regione di Kharkiv. A proposito di Kharkiv, il governatore Oleh Synyehubov ha esortato gli abitanti a restare nei rifugi mentre continua l’attacco delle forze russe contro la città nell’Ucraina nord-orientale. “In ragione dell’intenso bombardamento, esortiamo i residenti dei distretti nord ed est di Kharkiv, in particolare Saltivka, a non lasciare i rifugi durante il giorno senza un’emergenza”.

Infine, le forze armate ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto due aerei da guerra e vari droni russi nella giornata di ieri, sabato 30 aprile. Lo hanno dichiarato su Facebook, secondo i media ucraini. Gli aerei Su-25 sono stati abbattuti nell’est del Paese, mentre tre carri armati antiaerei, un sistema antiaereo e un veicolo radio sono stati distrutti sull’isola dei Serpenti.