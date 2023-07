Cos'ha detto in un'intervista alla CNN

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso la sua opinione sulla possibile adesione dell’Ucraina alla NATO in un’intervista alla CNN. Secondo Biden, la fine della guerra in corso in Ucraina è una condizione essenziale prima che tale adesione possa essere seriamente considerata.

La necessità di porre fine alla guerra in Ucraina

Il presidente Biden ha sottolineato l’importanza di porre fine alla guerra in corso in Ucraina prima che l’adesione del paese alla NATO possa essere considerata. La continuazione del conflitto ostacolerebbe la stabilità e rappresenterebbe un ostacolo per l’integrazione dell’Ucraina nella famiglia NATO.

L’opinione di Biden sulla questione dell’adesione alla NATO

Secondo Biden, al momento attuale non vi è unanimità all’interno della NATO sull’opportunità di accogliere l’Ucraina nell’alleanza, considerando la situazione di conflitto presente nel paese. Egli ha evidenziato che l’adesione dell’Ucraina ora porterebbe tutti i paesi della NATO a trovarsi “in guerra con la Russia“. Biden ha sottolineato la necessità di tracciare un percorso razionale per consentire all’Ucraina di qualificarsi per l’adesione alla NATO.

Condizioni per l’adesione alla NATO

Secondo il presidente Biden, l’Ucraina dovrà soddisfare una serie di condizioni prima di poter qualificarsi per l’adesione alla NATO. Oltre alla fine del conflitto, Biden ha menzionato la democratizzazione e altre questioni come fattori rilevanti. La stabilità politica, il rispetto dei diritti umani e il consolidamento delle istituzioni democratiche saranno elementi chiave che l’Ucraina dovrà affrontare per avanzare nel percorso di adesione.