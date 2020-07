In Ucraina

Paura in Ucraina. Un uomo armato ha preso in ostaggio «circa 20» persone su un autobus. Ne ha dato notizia la Polizia su Facebook: «Un uomo ha sequestrato un autobus con circa 20 ostaggi nel centro di Lutsk. Ha con sé armi ed esplosivi». Un agente ha raccontato che sono stati sparati colpi di arma da fuoco ma non si segnalano, per il momento, feriti o vittime.

La polizia ha riferito di avere dato il via all’operazione per liberare le persone che si trovano a bordo del bus. Il ministero degli Interni di Kiev ha spiegato che è stato lo stesso uomo a mettersi in contatto telefonico con gli agenti e si è presentato con il nome di Maksim Plokhim.

Il rapitore, tra l’altro, ha pubblicato sui social media le sue richieste al governo ucraino, dichiarando che è «lo Stato il primo terrorista». E ancora: «La verità urlata dai 24 salverà centinaia di vite». L”uomo, infatti, ha chiesto ai leader ecclesiastici, ai presidenti dei tribunali, ai procuratori e al Parlamento di registrare e caricare su YouTube video in cui dichiarano di essere «terroristi legalizzati».

L’uomo ha dichiarato di avere un’arma automatica, due bombe e di aver piazzato esplosivo in un’altra area affollata di Lutsk e ha minacciato di fare espolodere gli ordigni se le sue richieste non saranno soddisfatte.

