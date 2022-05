Si tratta di Frédéric Leclerc-Imhoff

Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso nei pressi di Severodonetsk, in Ucraina.

Lo ha comunicato il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Gaidai: “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione stava andando a prendere dieci persone dalla zona e si è trovato sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno bucato il rivestimento dell’auto, un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione ha ricevuto una ferita mortale al collo, un poliziotto di pattuglia si è salvato grazie all’elmetto. Stiamo ufficialmente interrompendo l’evacuazione”. Secondo Ukrainskaya Pravda, il reporter è stato ferito al collo dal fuoco dell’esercito russo.

Gaidai ha condiviso il documento del reporter francese, da cui risulta accreditato per l’emittente Bfmtv.

Il giornalista è morto in una zona dove infuriano i combattimenti. Come riportato su Telegram da UkraineNow, l’esercito russo si troverebbe nella periferia nord orientale e sud orientale di Severodonetsk. “I proiettili hanno provocato la morte di due civili e il ferimento di cinque. I russi stanno spostando le munizioni e l’equipaggiamento in grandi quantità in direzione di Severodonetsk. Sono in corso anche i combattimenti per Lysychansk“.