L'avviso

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di diversi lotti di uova a scopo cautelativo per il rischio di contaminazione da salmonella.

Si tratta, come si legge sul sito del ministero, delle uova ‘Conad da galline allevate a terra’ con i seguenti parametri: lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; lotto 4679409926 con 07/09/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024; lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024, lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024.

Altre uova interessate dal richiamo sono quelle con marchio ‘Amadori‘ con lotto di produzione 4179019926 e scadenza 14-09-2024 sempre per sospetta contaminazione microbiologica; uova ‘Del Campo‘ lotto 4679409926 con scadenza 07-09-2024; uova sfuse fresche Cat. A da allevamento a terra prodotte da Cascina Italia con lotto 4501159926 e scadenza 05/09/2024; lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; uova Eurospin lotto 4679409926 con scadenza 07-09-2024.

Il ministero avverte di non consumare le uova dei lotti interessati e di restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

Cos’è la salmonella?

La salmonella è un genere di batteri che può causare infezioni nell’uomo e negli animali. È una delle cause più comuni di intossicazione alimentare in tutto il mondo. Le infezioni da salmonella, chiamate salmonellosi, si contraggono principalmente attraverso il consumo di cibi o acqua contaminati da feci infette.

I sintomi tipici della salmonellosi includono diarrea, febbre, crampi addominali e vomito, che solitamente compaiono tra le 6 e le 72 ore dopo l’ingestione del batterio. La malattia dura in genere dai 4 ai 7 giorni, e la maggior parte delle persone guarisce senza trattamento specifico, sebbene in alcuni casi, specialmente nei soggetti vulnerabili come i bambini piccoli, gli anziani e le persone con un sistema immunitario indebolito, l’infezione possa essere più grave e richiedere il ricovero ospedaliero.

La salmonella è comunemente associata al consumo di uova crude o poco cotte, pollame, carne, latte non pastorizzato e prodotti derivati. Anche frutta e verdura contaminate e mal lavate possono rappresentare una fonte di infezione.

Per prevenire la salmonellosi, è fondamentale rispettare le norme igieniche alimentari, come cuocere adeguatamente i cibi, evitare il contatto tra alimenti crudi e cotti, e lavare accuratamente le mani, gli utensili da cucina e le superfici che entrano in contatto con alimenti crudi.