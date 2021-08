Negli Stati Uniti d’America, in Virginia, un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto per diverse ore. Lo riporta la CNN.

Gli agenti hanno risposto alla segnalazione di un bambino privo di sensi in un quartiere di Springfield, in Virginia, intorno alle 15:20 di martedì scorso, 10 agosto, come dichiarato dal tenente John Lieb del dipartimento di polizia della contea di Fairfax durante una conferenza stampa.

«Gli agenti sono arrivati ​​in pochi minuti, hanno trovato un bambino piccolo privo di sensi, hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare. I membri del personale Fairfax Fire and Rescue sono arrivati ​​poco dopo e hanno trasportato il bambino in un ospedale locale. Tragicamente e tristemente, il bambino è stato dichiarato deceduto in ospedale».

Il tenente ha descritto quanto successo come un «tragico incidente». Ha raccontato che il bambino e i suoi fratelli erano stati portati a casa da un genitore. Gli altri, una volta arrivati, hanno lasciato l’auto, mentre il bambino di 5 anni è rimasto nel SUV, assicurato a un seggiolino.

«Le circostanze che hanno portato quel bambino a rimanere nel seggiolino sono ancora oggetto di indagine», ha detto il tenente.

Quando gli è stato chiesto per quanto tempo il bambino è stato lasciato in macchina, Lieb ha risposto: «Fa parte delle indagini degli investigatori. Al momento si pensa per un paio d’ore. Gli investigatori determineranno tutti i fatti e le circostanze», sottolineando che il caldo estivo ha giocato un ruolo fondamentale nella morte del piccolo.