È successo negli Stati Uniti d'America

Tragedia negli Stati Uniti d’America. Un bambino di 10 anni è morto in un fiume del South Dakota dopo avere salvato la vita alla sorella più piccola. Lo racconta People.com.

Sabato scorso, 12 aprile, Ricky Lee Sneve si è tuffato nel Big Sioux River per aiutare la sorellina caduta in acqua.

La madre, Nicole Eufers, ha dichiarato alla stampa locale che Ricky si trovava sul fiume con il padre e i fratelli quando molti sono caduti in acqua: «Mio marito è saltato in acqua per due di loro e Ricky per salvare la sorella Chevelle», ha raccontato.

Ricky è riuscito a spingere Chevelle a riva, sana e salva, ma è scomparso poco dopo sott’acqua e non è più riemerso. Il dramma è avvenuto intorno alle 19 e ha determinato «un’operazione di salvataggio su larga scala», come riportato in una nota dell’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln. Una squadra di sommozzatori ha recuperato il corpo del bambino intorno alle 22:30.

La famiglia del bambino lo ricorda come generoso, pronto e disposto a fare qualsiasi cosa per chiunque. Il padre, Chad Sneve, ha detto che il figlio era «generoso, speciale, gentile in più modi di quanti io possa elencare. Era il mio tutto e meravigliava tutti quelli che incontrava».

Ricky era il più grande dei quattro figli della coppia. Adorava pescare.