È successo negli Stati Uniti d'America

Martedì scorso, 30 agosto, all’aeroporto Louis Armstrong di New Orleans (USA), è morta la giovane Jermani Thompson, 26 anni.

Stando a quanto riportato dai media statunitensi, la donna, impiegata allo scalo, è deceduta in seguito alle terribili ferite causate da un incidente sul nastro che trasporta i bagagli.

La 26enne si trovava sulla piattaforma per scaricare le valigie quando i suoi lunghi capelli sono rimasti impigliati nel nastro ed è stata trascinata via. La donna è stata immediatamente portata in ospedale dove, però, è stata dichiarata morta.

La società che gestisce l’aeroporto ha comunicato: “Intorno alle 22:20 c’è stata una vittima nel nostro scalo di New Orleans. Una dei membri del nostro team di monitoraggio è stata ferita e successivamente è morta mentre lavorava per scaricare i bagagli da un aereo in arrivo. Quello che sappiamo finora è che i suoi capelli si sono impigliati con il macchinario del nastro”.

La madre della vittima, Angela Dorsey, ha detto che la figlia era un’ottima giocatrice di basket, sport per cui ha ricevuto numerosi premi e medaglie: “Non riesco proprio a crederci, la mia unica figlia se n’è andata. Non ci credo… Mia figlia era una brava ragazza, premurosa e faceva amicizie ovunque”.