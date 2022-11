È successo negli Stati Uniti d'America

La notizia

Collisione tra due aeroplani della seconda guerra mondiale durante uno spettacolo a Dallas, negli Stati Uniti d’America.

L’approfondimento

Due aeroplani del periodo della seconda guerra mondiale si sono scontrati durante uno show a Dallas. Non è ancora chiaro quante persone ci fossero nei due velivoli, un Boeing B-17 Flying Fortress e un più piccolo Bell P-63 Kingcobra. E non si sa se ci siano sopravvissuti alla collisione, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, sabato 12 novembre, durante il Wings Over Dallas Airshow al Dallas Executive Airport. Tuttavia, Leah Block, portavoce della Commemorative Air Force, ha riferito a ABC News che c’erano probabilmente cinque membri dell’equipaggio sul B-17 e uno a bordo del P-63. E nessuno sarebbe sopravvissuto.

Sui social media sono stati condivisi vari video che documentano il momento della collisione: si nota il velivolo più piccolo che va verso il B-17 a bassa quota ed entrambi virano a sinistra. Dopo l’impatto, gli aerei si sono divisi in vari pezzi prima di schiantarsi al suolo e provocare una palla di fuoco e un enorme pennacchio di fumo nero.

Indagini in corso da parte della FAA (Federal Aviation Administration) e del National Transportation Safety Board.

I due aerei

Il B-17, un bombardiere quadrimotore, ha svolto un ruolo importante nella vittoria nei cieli contro la Germania nella seconda guerra mondiale. Con una reputazione da cavallo di battaglia, è diventato uno dei bombardieri più prodotti di sempre.

Il P-63 Kingcobra era un aereo da combattimento sviluppato durante il secondo conflitto mondiale da Bell Aircraft ma utilizzato in combattimento solo dall’aviazione sovietica.

Uno degli ultimi gravi incidenti che ha coinvolto un B-17 è avvenuto il 2 ottobre 2019, quando sette persone sono morte in un incidente in un aeroporto di Windsor Locks, nel Connecticut, sempre negli Stati Uniti d’America.