È successo negli Stati Uniti d'America

Una dipendente di 63 anni è morta nel bagno pubblico di un grande magazzino della Carolina del Sud (USA) dove il suo corpo è rimasto per quattro giorni prima di essere scoperto.

Il cadavere di Bessie Durham, che lavorava per una società esterna che si occupava delle pulizie del negozio Belk nel Columbiana Center, è stato trovato lunedì scorso. Il suo carrello di prodotti per la pulizia era fuori dal bagno. La Durham è stata vista l’ultima volta al lavoro il giovedì precedente e il suo cadavere è stato trovato poco dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa.

L’ufficio del coroner della contea di Lexington ha affermato che non ci sono indicazioni che qualcuno abbia ucciso la donna o che abbia fatto uso di droghe. Ci sarà l’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso.

Durham è stato vista nel filmato della sicurezza mentre entrava in bagno alle 7 del mattino di giovedì e non è più uscita. Il suo corpo è stato scoperto intorno alle 20:00 di lunedì. Il negozio è stato aperto durante il normale orario in quei quattro giorni e la polizia sta indagando per capire se ci sia stata negligenza.