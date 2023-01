Oltre 3.500 voli in ritardo

Tutti gli aerei sono rimasti a terra negli Stati Uniti d’America a causa di un problema tecnico al sistema informatico della Federal Aviation Administration (FAA).

In una nota, la FAA ha riferito di un problema al sistema di avviso alle missioni aeree (NOTAM), contenente informazioni essenziali per i lavoratori impegnati nelle operazioni di volo.

“I tecnici stanno ora operando per ripristinare il sistema e al momento non esiste una stima per la ripresa del servizio”. I voli in ritardo negli USA sono oltre 3.500.

La Casa Bianca ha reso noto che non c’è “nessuna prova” di un cyberattacco “fino a questo punto” nel blocco dei voli aerei.

Si è appreso che il presidente Joe Biden ha parlato con il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg sullo stop dei voli: “Le cause non sono ancora note, ma in un paio di ore” la FAA “dovrebbe avere un senso migliore di quello che ha provocato” lo stop, ha affermato il presidente americano, sottolineando che al momento gli aerei possono atterrare in sicurezza anche se non possono decollare.

Al momento il blocco è fino alle 9.30, ora locale di Washington.