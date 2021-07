È successo negli Stati Uniti d'America

Questo è il momento straziante in cui un padre culla il figlio appena nato, salvato dopo che la moglie incinta è stata uccisa nell’impatto contro un’auto guidata da un ladro in fuga dalla polizia. Lo racconta il Daily Mail.

La statunitense Samantha Russell, 22 anni, era incinta di 33 settimane quando, martedì scorso, 6 luglio, è morta. I medici sono riusciti a fare nascere in sicurezza il bambino.

In un post emozionante su Facebook dopo la tragedia, il marito, Brandon Russell, 21 anni, ha pubblicato una foto di se stesso mentre tiene in braccioil figlio appena nato, Mac.

«Le parole non possono spiegare o esprimere le emozioni che attraversano la testa di tutti oggi, alla luce degli eventi avvenuti il 6 luglio 2021 intorno alle 5.30. Sammy ci è stata portata via ma ha lasciato il dono più bello della vita».

Il 21enne ha aggiunto che Samantha «sarebbe stata una madre fantastica. Aveva sempre tutto pianificato ed era pronta a diventare mamma. Era motivata e la lavoratrice più ostinata che conoscessi».

«Sapeva sempre cosa dire quando stavo affrontando un problema o avevo bisogno di consigli. Era la persona migliore da conoscere. Era una brava persona a tutto tondo che non meritava di morire», ha proseguito.

E ancora: «Era il migliore esempio di come sia essere felici. Sarà sempre mia moglie e la persona a cui mi rivolgerà quando avrò bisogno di consigli o per fare un’altra delle mie domande stupide. Ti amo Samantha Russell. Sei tutto per me. Detto questo, voglio che chiunque legga si prenda un momento per amare le persone speciali intorno a te mentre sono qui, che nessuno potrebbe mai sostituire perché significano tanto. Vivi ogni giorno al massimo».

L’INCIDENTE

Alla vista della polizia di Wichita, un rapinatore è fuggito a bordo di un pickup Dodge Ram del 2003.

Il 37enne Javan Ervan ha viaggiato ad alta velocità, passando con il rosso e causando un incidente d’auto multiplo e colpendo Samantha che si trovava a bordo della sua Mazda CX3, ferma a un incrocio.

Nell’incidente sono stati colpiti anche un uomo del Nevada alla guida di una Chevy Silverado e una donna del posto di 73 anni. Entrambi feriti e portati in ospedale.

Ervin, pregiudicato, è stato arrestato con l’accusa di percosse aggravate, omicidio di primo grado e possesso criminale di arma da fuoco.