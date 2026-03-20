Il messaggio di Teheran: “il nemico è stato sconfitto”

Il Pentagono ha disposto l’invio di circa 2.200–2.500 Marines in Medio Oriente, insieme a tre navi da guerra.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e confermato da funzionari statunitensi, i militari appartengono all’11ª Unità di Spedizione dei Marines, basata in California. Il contingente è diretto verso l’area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), che copre 20 Paesi tra Medio Oriente e Asia centro-meridionale.

Si tratta del secondo dispiegamento nel giro di pochi giorni, un dato che chiarisce il livello di attenzione operativa raggiunto da Washington.

Come si muovono truppe e navi: il dispiegamento operativo

Il nuovo contingente viaggia a bordo del gruppo anfibio guidato dalla USS Boxer, nave d’assalto partita da San Diego già mercoledì scorso. L’operazione comprende anche altre due unità navali, portando a tre il numero complessivo delle navi da guerra coinvolte.

Non è un episodio isolato. Nei giorni precedenti, oltre 2.000 Marines erano stati inviati sulla USS Tripoli, attualmente nell’Oceano Indiano e diretta verso la stessa area operativa. Questo significa che gli Stati Uniti stanno costruendo una presenza anfibia distribuita su più punti, con capacità di intervento rapido sia via mare sia via terra.

Il messaggio di Teheran: “il nemico è stato sconfitto”

Mentre Washington rafforza la propria presenza sul terreno, dall’Iran arriva una dichiarazione che segue una logica opposta ma parallela.

La nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei, ha proclamato la vittoria nella guerra contro Stati Uniti e Israele. In un messaggio diffuso su X in occasione del Nowruz, ha scritto: “In questo momento, grazie alla speciale unità che si è creata tra voi, nostri compatrioti, nonostante tutte le vostre differenze religiose, intellettuali, culturali e politiche, il nemico è stato sconfitto“.

Il leader iraniano non è ancora apparso in pubblico dalla sua designazione, avvenuta dopo la morte del padre Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo il 28 febbraio, primo giorno del conflitto.

La dichiarazione ha un peso preciso: rafforzare la coesione interna e allo stesso tempo inviare un segnale politico all’esterno.

Due segnali opposti nello stesso momento

La sequenza degli eventi mostra due piani che si muovono insieme. Da un lato gli Stati Uniti aumentano la capacità militare con uomini e mezzi, dall’altro l’Iran costruisce una narrazione di vittoria.

Il tempismo non è secondario. L’invio di nuove truppe e la dichiarazione iraniana arrivano nello stesso arco temporale, delineando una fase in cui operazioni sul campo e comunicazione strategica si intrecciano.