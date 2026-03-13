La decisione del Pentagono

Gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare in Medio Oriente. Il Pentagono ha approvato il dispiegamento di una Marine Expeditionary Unit composta da fino a circa 2.500 Marines dopo una richiesta dello United States Central Command, responsabile delle operazioni militari americane nella regione.

La decisione arriva mentre l’Iran intensifica gli attacchi attorno allo Stretto di Hormuz, uno dei corridoi energetici più importanti del pianeta.

Secondo quanto riferito da fonti dell’amministrazione statunitense citate dal Wall Street Journal, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha autorizzato l’invio della nuova unità militare per rafforzare le capacità operative delle forze americane già presenti nel Golfo.

L’obiettivo: proteggere le petroliere nello Stretto di Hormuz

La richiesta di rinforzi è arrivata direttamente dal CENTCOM, che coordina tutte le operazioni militari statunitensi in Medio Oriente.

Il comando militare ha sollecitato l’invio di ulteriori unità navali e di truppe dei Marines per preparare eventuali missioni di scorta alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz.

Il piano prevederebbe anche il dispiegamento di nuovi cacciatorpediniere oltre a quelli già operativi nella zona.

Possibili operazioni militari previste

Scorta delle petroliere per garantire il traffico energetico;

Presenza navale rafforzata per deterrenza contro attacchi iraniani;

Supporto ai convogli per proteggere il commercio marittimo.

Lo Stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più delicati del mondo: da qui transita circa un quinto del petrolio globale.

Operazioni non immediate: prima ridurre la minaccia iraniana

Nonostante l’arrivo dei rinforzi, le operazioni di scorta alle navi non inizieranno subito.

Secondo le fonti citate dal Wall Street Journal, l’avvio delle missioni militari potrebbe avvenire non prima di un mese.

La condizione stabilita dal comando militare statunitense è che la minaccia iraniana venga prima ridotta.

L’Iran negli ultimi giorni ha, infatti, intensificato gli attacchi nella regione, aumentando la tensione attorno alle rotte energetiche del Golfo Persico.

Cresce il bilancio delle vittime americane

L’escalation militare arriva mentre aumenta il numero di soldati statunitensi uccisi nel conflitto con l’Iran.

Secondo quanto riportato dalla CNN, la morte di quattro membri dell’equipaggio di un aereo cisterna dell’aeronautica americana precipitato nell’Iraq occidentale porta il bilancio totale a 11 militari statunitensi morti dall’inizio della guerra.

Il velivolo si è schiantato durante una missione operativa nella regione.

A bordo si trovavano sei militari e le operazioni di ricerca per due dispersi sono ancora in corso.

Il Golfo Persico sempre più vicino all’escalation

Il rafforzamento della presenza militare americana nel Golfo Persico dimostra quanto la situazione stia diventando sempre più delicata.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo fondamentale per il commercio mondiale di energia.

Qualsiasi interruzione del traffico marittimo nella zona avrebbe conseguenze immediate sui prezzi globali del petrolio e del gas.

Proprio per questo Washington sta cercando di garantire la sicurezza delle rotte energetiche senza provocare un’escalation militare diretta con Teheran.