È successo negli Stati Uniti d'America

La moglie di Tony L. Lavoie ha beccato il marito e la madre 63enne, Cheryl Lavoie, mentre stavano avendo un rapporto intimo nella loro casa di Clarendon Street, a Fitchburg, città nel Massachusetts, negli Stati Uniti d’America.

La donna (che ha ammesso di avere avuto sempre sospetti sulla suocera e sui desideri del consorte) ha subito chiamato la polizia e, una volta arrivata, ha appurato che madre e figlio erano entrambi consenzienti e, stando a quanto detto da entrambi, era la prima volta che succedeva.

Tony ha confessato che l’amplesso è ccominciato quando madre e figlio hanno cominciato a baciarsi mentre giocavano a un videogioco. La polizia di Fitchburg ha accusato la madre e il figlio di incesto e ha emesso una citazione a comparire al tribunale distrettuale di Fitchburg per il 20 agosto scorso.

Sono stati entrambi chiamati in giudizio e rilasciati subito dopo. Il giudice ha ordinato di stare lontani l’uno dall’altro, secondo quanto riportato su Sentinel and Enterprise.

Madre e figlio, che si sono dichiarati entrambi non colpevoli, torneranno in tribunale il 27 ottobre per un’udienza preliminare e potrebbero rischiare fino a 20 anni di prigione.