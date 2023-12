Le ultime

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, su X, ha riaffermato il suo impegno a sostegno dell’Uvraina e ha invitato il Congresso a “opporsi alla tirannia di Putin e a difendere la libertà”. Biden ha aggiunto: “La storia ci giudicherà duramente se volteremo le spalle alla causa della libertà in Ucraina. Non possiamo lasciare che Putin vinca”.

Il presidente della Federazione russa, dal canto suo, durante un forum economico intitolato La Russia chiama, ha affermato che “stanno avvenendo cambiamenti irreversibili nel sistema globale delle relazioni internazionali” e si sta passando a un “modello multipolare”, sottolineando che “le azioni dell’occidente distruggono il sistema di relazioni economiche costruito nel corso di decenni, per giunta dallo stesso Occidente”. Inoltre, “il mondo è entrato in un’era di drammatici cambiamenti , solo un paese forte e sovrano può resistere”.

Da menzionare, poi, quando detto ieri da John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, durante un briefing con la stampa: “Tutti dovrebbero essere preoccupati in merito a quello che potrebbe accadere se la Russia vincerà la guerra in Ucraina: a quel punto, arriverebbero al confine orientale della NATO” e gli USA avrebbero il dovere di intervenire nel caso di un attacco russo contro un Paese alleato.

Infine, il Cremlino ha espresso rammarico per l’osservazione del presidente statunitense un possibile confronto armato tra Russia e NATO in caso di sconfitta dell’Ucraina. “Ci dispiace molto che la leadership americana abbia ancora l’abitudine di usare la Russia come strumento negli affari interni”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “In questo caso, sono impegnati in una demonizzazione assolutamente palese del nostro Paese al fine di indottrinare i loro deputati e senatori”, ha aggiunto.