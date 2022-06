È successo negli Stati Uniti d'America

A Round Lake Beach, una cittadina dell’Illinois, negli Stati Uniti d’America, un uomo di 35 anni, Jason Karels, è stato accusato dell’omicidio dei suoi tre figli. Stando a quanto diffuso dalle autorità, Karles avrebbe annegato i suoi tre bambini ed è accusato di triplice omicidio di primo grado.

I cadaveri dei piccoli – Bryant di 5 anni, Cassie di 3 e Gideon di 2 – sono stati scoperti dalla polizia lunedì scorso, 13 giugno, intorno alle 13.40, in una casa all’isolato 200 di East Cadmen Lake.

L’esito dell’autopsia ha rilevato che i bambini sono morti per annegamento, come riportato da Steve Newton, vice capo medico legale dell’ufficio del coroner della contea di Lake (pubblico ufficiale che si occupa delle cause di un decesso che si abbia motivo di sospettare dovuto a cause violente o non naturali).

A chiedere alla polizia di recarsi in quella casa è stata la madre delle tre vittime, separata dal marito ma con la condivisione della custodia dei bambini.

Jason Karels è stato arrestato dalla polizia dopo un inseguimento e un incidente. L’uomo è stato portato in ospedale dopo l’impatto e successivamente arrestato per il triplice omicidio. Una volta preso, ha ammesso di avere annegato i suoi tre figli senza svelare i motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così crudele. L’uomo ha anche dichiarato di avere tentato il suicidio diverse volte dopo la morte dei bambini ma senza successo.