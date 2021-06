La polizia dello Utah, Stati Uniti d’America, ha riportato di essere stata «sorpresa» quando mercoledì scorso, 2 giugno, ha trovato una bambina di 9 anni alla guida di un’auto e la sorella di 4 sul sedile del passeggero.

Le due bambine hanno raccontato ai poliziotti che stavano andando in California perché volevano «nuotare nell’oceano».

La piccola di 9 anni ha guidato l’auto su due strade principali, ne ha investito un’altra e poi c’è stato l’impatto frontale contro un camion, come riportato dalla Polizia su Twitter. Le sorelle indossavano entrambe le cinture di sicurezza e non si sono fatte male.

Come riportato dalla BBC, il dipartimento di polizia di West Valley City, nello Utah, ha riportato che le bambine si sono svegliate verso le 3 del mattino di mercoledì e hanno preso la Chevy Malibu mentre i genitori dormivano.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021