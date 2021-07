Una guida per organizzarsi al meglio

Le tanto attese ferie estive sono ormai vicine e dovrai affrontare un lungo viaggio in auto per arrivare a destinazione e goderti le vacanze nel pieno del relax? Allora ti conviene organizzarti e prepararti a dovere, perché sono diversi i dettagli da non sottovalutare quando si viaggia per diverse ore. Affrontare un lungo tragitto in auto infatti può rivelarsi alquanto stancante ma anche pericoloso: ecco dunque 5 consigli utili per essere pronti a tutte le evenienze ma soprattutto prevenire eventuali disagi.

#1 Check-up e manutenzione dell’auto

Prima di partire per un lungo viaggio in auto è importante assicurarsi che il proprio veicolo non abbia problemi di alcun tipo, perché la sicurezza deve sempre venire prima di tutto. Ti conviene dunque prenotare un check-up completo in modo da non doverti preoccupare di nulla ed essere certo di viaggiare su un mezzo che non rischia di avere problemi o di guastarsi. Non solo: un dettaglio fondamentale quando ci si sposta in estate è il climatizzatore, perché in autostrada i finestrini non si possono abbassare e viaggiare con temperature molto alte non è sicuramente il massimo. Non dimenticare dunque di contattare Euromaster per la ricarica aria condizionata auto: in Sicilia puoi trovare 9 centri specializzati nelle province di Palermo, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta.

#2 Soste durante il tragitto

Fare una lunga tirata non è mai una buona idea, specialmente in estate. Anche se all’interno della tua auto l’aria condizionata funziona alla perfezione e sei comodo, ti conviene comunque pianificare delle soste ogni 2-3 ore di viaggio per sgranchirti le gambe e respirare un po’ di aria fresca. Se inoltre hai intenzione di partire durante la notte, puoi prevedere una pausa più lunga per schiacciare un pisolino: ti permetterà di evitare i colpi di sonno e di viaggiare con maggior sicurezza.

#3 Abbigliamento comodo

In quanto all’abbigliamento, è sempre meglio vestirsi con abiti comodi quando si viaggia in auto specialmente se si deve affrontare un lungo tragitto. Indossa quindi qualcosa di confortevole e al tempo stesso leggero, tenendo a portata di mano una maglia un po’ più pesante nel caso dovessi avere freddo.

#4 Playlist o radio per prevenire i colpi di sonno

Uno dei pericoli maggiori quando si viaggia in auto per diverse ore consecutive è quello di andare incontro ad un colpo di sonno, specialmente durante le ore notturne. Se devi affrontare il viaggio da solo, preoccupati di creare una playlist con della musica allegra da ascoltare oppure tieni sempre accesa la radio. Se invece c’è qualcun altro a bordo, evita che si addormenti e parla con il passeggero in modo da non rischiare un colpo di sonno improvviso.

#5 Acqua sempre a portata di mano

Idratarsi è importante, specialmente in estate, dunque non dimenticare di tenere una bottiglia d’acqua sempre a portata di mano. In alternativa, se temi un colpo di sonno puoi bere anche un energy drink o del caffè: ti permetteranno di rimanere sveglio e vigile per un periodo di tempo superiore e in questi casi possono rivelarsi molto utili.