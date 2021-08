L’Italia è sempre stata meta per il turismo di ogni genere, culturale, enogastronomico, rilassante, avventuriero. I nostri territori danno spazio a diversi modi di vivere la vacanza, ognuno come preferisce.

Ricordiamoci però che la nostra nazione è una penisola e quindi circondata dal mare per la maggior parte dei confini, inoltre vanta anche due isole grandi e bellissime, Sardegna e Sicilia, che hanno storie e territori completamente diversi dal resto del continente. Sparse vicino e meno vicino dalle coste ci sono tantissime piccole isole che raccontano favole a chi le visita.

In forte crescita la vacanza fatta con la barca a vela, ma non dai proprietari delle barche, ma da gente comune che invece di affittare una casa o andare in una struttura ricettiva classica, invece di vivere la vacanza su ruote con camper o roulotte, decide di trascorrere i propri giorni liberi in giro per il mare.

La crescita maggiore per il noleggio di barche a vela Toscana e poi tutte le altre regioni che si affacciano sul mare. Le Isole sono le prescelte perché ci si può girare intorno e perché la costa è molto più lunga e varia.

La scelta della Toscana probabilmente perché nelle sue coste si possono distinguere tre zone principali per la navigazione, ognuna con caratteristiche diverse: la costa settentrionale e la Versilia, in centro l’Arcipelago Toscano e l’Isola d’Elba, infine nella costa meridionale l’Argentario e Punta Ala. Inoltre grazie alla sua posizione, la Toscana offre venti che soffiano dalla primavera all’autunno e quindi agevolano il lavoro degli skipper, rendendo la vacanza dinamica e rilassante allo stesso tempo.

Inoltre le città della Toscana, raggiungibili direttamente dalle coste con servizi di pullman e treni, sono il fiore all’occhiello per la cultura e l’arte italiana.

La vacanza in barca a vela è adatta a tutti, giovani e meno giovani, esperti velisti e turista che vuole riposarsi. Si possono imparare tante cose interessanti sul mondo della vela, i termini strani delle vele e degli strumenti che servono per gestirle e poi i nodi, i nomi dei venti, le maree e le distanze.

La brezza marina è l’aria più buona che ci sia per la carica di iodio e per l’assenza di inquinamento quindi la vacanza aiuta anche a disintossicarsi dalla vita in città piene di smog. Si può decidere la rotta, dove attraccare, cosa mettere in cambusa, se rilassarsi o fare festa. Un consiglio importantissimo è quello di scegliere i compagni di viaggio perfetti, perché? Perché gli spazi in barca sono ristretti, perché si sta sempre insieme e bisogna essere affiatati e complici. Non bisogna soffrire il mare e avere paura di stare in mezzo al mare di notte. C’è chi preferisce invece partire da soli o in coppia per conoscere persone diverse ogni volta, come fosse un esperimento sociale.

Viaggiare in barca a vela ti offre un punto di vista completamente diverso sul mondo che conosci già, che vivi; vedere la terraferma dal mare è un’occasione da non perdere, sicuramente di sarà capitato di fare un viaggio in nave o con un traghetto, hai notato che tutti escono a vedere la fase di rientro al porto, è una sensazione particolare che a molti dà gioia e serenità, ad altri stimola pensieri poetici e romantici.

Si possono vedere albe e tramonti da cartolina e contemplarli fino alla fine, in intimità con il mare e il sole. Ricordi che restano sempre nel cuore e nella mente, che lasceranno questa esperienza da favola sempre impressa nella memoria o che ci spingeranno a ripeterla ancora e ancora per colmare l’anima.