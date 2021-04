Cosa vedere

Se si ha intenzione di fare una vacanza indimenticabile nel mediterraneo, la Sardegna è sicuramente la meta ideale. Questa regione, speciale non solo nel suo statuto, viene considerata da molti come un vero e proprio paradiso del mediterraneo, le sue coste e le sue spiagge fanno invidia anche alle classiche isole caraibiche. Ovviamente non basta una singola vacanza per poter visitare tutti i luoghi più conosciuti ed amati dell’isola, tuttavia, è sempre bene programmare una sorta di iter in modo da visitare più zone possibili durante la vacanza, così da poterla vivere appieno.

Come raggiungere l’isola

La Sardegna può essere raggiunta comodamente con uno dei tanti traghetti che quotidianamente salpano da quasi tutti i porti italiani. Se si ha intenzione di partire durante il periodo di alta stagione, è sempre consigliabile prenotare i biglietti già qualche mese prima, in modo da bloccare i posti più comodi ed evitare di restare in piedi per ore ed ore. Oggigiorno grazie alla tecnologia, direttamente dal tuo smartphone o pc, puoi effettuare la transazione online se desideri acquistare un biglietto nave diretta in Sardegna senza doverti recare fisicamente presso le biglietterie autorizzate.

I posti più belli da visitare durante la vacanza

Come sopra anticipato, sarebbe davvero impossibile visitare i luoghi più belli dell’isola in una sola vacanza, tuttavia, esistono dei luoghi che non possono non essere visti, anche se la vacanza dura qualche giorno.

Arcipelago della Maddalena

Uno dei luoghi più belli della Sardegna è sicuramente l’arcipelago della Maddalena, composto da ben sette isole maggiori, considerato e dichiarato come alto patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1994. Si tratta di un vero e proprio Eden per tutti coloro che amano immergersi sott’acqua ed ammirare la fantastica flora e fauna sottomarina. Per poter visitare la zona in modo agevole è consigliabile partecipare ad una delle tante escursioni in barca organizzate con dei veri professionisti.

Giara di Gesturi

Ovviamente non è possibile non visitare la Giara, situata nella zona centromeridionale dell’isola, famosa perché ospita una specie marina molto rara non solo in Italia ma in tutta Europa ovvero i cavallini marini “Cavallini della Giara” nonché, un parco spettacolare composto da boschi di querce da sughero. L’area in questione è molto conosciuta anche perché ospita al suo interno uno dei monumenti archeologici più importanti dell’isola, ovvero il celebre narughe di Barumini, conosciuto anche come “Su Naraxi” e dichiarato patrimonio dell’umanità dell’Unesco nel 1997.

Spiaggia di Chia

Se si è amanti del mare allora è consigliabile visitare la spiaggia di Chia, dominata dall’omonima torre. La spiaggia è famosa per la limpidezza delle sue acque e dalla sabbia bianca sulla quale è possibile sdraiarsi per prendere il sole. In questa zona è possibile altresì visitare l’area archeologica di Nora di origini puniche, considerata come la più antica località dell’intera isola. Nella zona sud di quest’area è presente lo spettacolare faro di Capo Spartivento, ovvero un faro tutt’ora funzionante e adibito a guesthouse di gran lusso.

Bosa

Anche Bosa è una località da visitare assolutamente, la località in questione è attraversata dall’unico fiume navigabile in Sardegna, ovvero il Temo. Una volta giunti a Bosa è consigliabile visitare il centro storico, molto suggestivo ed affascinante.