Dramma a Samarate (Varese)

A Samarate, in provincia di Varese, i corpi senza vita di una donna e di una sua figlia di 16 anni sono stati trovati stamattina, verso le 8, in casa. L’allarme è stato lanciato dai vicini. Sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Varese. L’altro figlio di 24 anni è in gravi condizioni.

In stato di fermo il marito 57enne della donna ritrovata morta nella sua abitazione a Samarate, nel Varesotto. L’uomo è stato trovato con ferite da taglio ai polsi.

Si è appreso che la donna 56enne e la figlia sono state uccise nel sonno, probabilmente a colpi di martello, nell’abitazione di via Torino. L’altro figlio è stato trasportato in condizioni gravissime in elicottero all’ospedale di Varese. Sul posto anche i soccorritori del 118. L’ipotesi è la strage familiare.

Da VareseNews si apprende che il marito è in ospedale, piantonato, mentre il figlio ha riportato un grave trauma cranico.