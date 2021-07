Si è mossa la Public Health England

In Inghilterra molti tifosi che hanno assistito alla finale di Euro 2020 allo stadio di Wembley domenica 11 luglio hanno riferito di essere risultati positivi al coronavirus. Come conseguenza, la Public Health England (PHE) ha ordinato nuove richieste di tamponi prima della revoca delle restrizioni, prevista per lunedì prossimo, 19 luglio.

Come riportato da iNews.co.uk, il gran numero di tifosi che ha contratto il Covid-19 dopo la partita con l’Italia ha portato a soprannominare la malattia ‘la variante di Wembley‘.

La partita è stata una prova per testare la sicurezza dei grandi eventi, a cui hanno partecipato 60mila persone senza distanziamento sociale o mascherine. Inoltre, migliaia di persone si sono radunate fuori e centinaia di tifosi senza biglietto hanno preso d’assalto lo stadio.

Un tifoso di nome Sam, che si trovava a Wembley, è in autoisolamento e ha affermato che, dopo la finale, «praticamente tutti hanno preso» il coronavirus.

Sam ha detto che dalle fasi a gironi solo «una manciata di persone è risultata positiva» ma è stato dopo la finale che i numeri sono aumentati vertiginosamente. Ha dichiarato che sostenere che solo centinaia di persone hanno preso il virus durante la partita sarebbe «conservativo […] Praticamente ogni gruppo che conosco ha almeno un positivo o un isolamento. Sembra che praticamente tutti l’abbiano preso».

«Mi sono stati anche mostrati diversi screenshot di un gruppo Facebook privato in cui un fan ha affermato che 20 persone che avevano partecipato alla partita sono risultate positive. Un altro ha detto che tutto il suo gruppo è risultato positivo con la ‘variante di Wembley’», ha aggiunto Sam.

Un altro tifoso inglese ha affermato di aver effettuato un test PCR il venerdì prima della partita, di aver assistito al match e di aver ricevuto un risultato positivo il giorno dopo.

Su Twitter, infine, almeno 38 persone hanno dichiarato di aver contratto la variante di Wembley del coronavirus dopo la finale, mentre altre 17 persone hanno affermato di conoscere persone che hanno contratto il coronavirus.