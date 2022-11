Vende l’auto e usa i soldi dell’eredità per salvare la vita al suo chihuahua

Redazione di

19/11/2022

Una donna britannica di nome Jac William ha venduto la sua auto e utilizzato l’eredità per pagare un intervento salvavita al suo chihuahua, costato 17.500 sterline, poco più di 20mila euro.

Jac, 54 anni, sposata, ha così ricevuto 15mila sterline per la sua Nissan Qashqai di due anni per permettere a Louie di sottoporsi a una riparazione della valvola mitrale.

Il professor Daniel Brockman ha guidato i chirurghi in un’operazione di quattro ore utilizzando l’anestesia generale presso il Royal Veterinary College di Londra. Il cuore di Louie è stato fermato per 90 minuti mentre una macchina pompava sangue intorno al suo corpo. Il cane ha trascorso due giorni in terapia intensiva ed è stato ricoverato per una settimana per riprendersi. Ora è a casa e sta bene.

Jac, originaria di Wareham (Dorset), ha dichiarato: “Sì, sono tanti soldi ma li dovevo a Louise: è un cagnolino così dolce, lo amo da morire. Ha solo 10 anni e i chihuahua possono vivere fino a 16 o 17 anni”.

Le condizioni di Louie sono state diagnosticate due anni fa da un cardiologo durante una normale procedura di pulizia dei denti.

Jac ha detto: “Ho chiesto informazioni sulle nostre opzioni e il veterinario ha detto che c’era un intervento chirurgico ma era nuovo, molto costoso e molto specializzato. Si fa solo in tre posti al mondo: Londra, Cambridge e Giappone. Il chirurgo ha detto che non avevamo niente da perdere se non un sacco di soldi perché sarebbe morto senza, probabilmente entro la fine dell’anno”.

Jac, infermiera in pensione, ha concluso: “Non avevamo un’assicurazione. Quindi, abbiamo assunto il rischio. So che sono un sacco di soldi ma, alla fine, se ami così tanto il tuo cane, almeno c’è un’opzione”. E, infatti, ora Louie sta bene grazie al grande sacrificio dei suoi due familiari a due zampe.