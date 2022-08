È successo in provincia di Venezia

A Torre di Mosto, comune della città metropolitana di Venezia, un uomo ha tentato di uccidere l’ex moglie utilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione .L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto.

Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe colpito la donna mentre si trovava all’interno della sua automobile nel centro cittadino, in via Roma, con una balestra regolarmente detenuta. Per aggredirla, avrebbe rotto il finestrino dell’auto, come riportato su VeneziaToday.

Convinto di averla uccisa, l’uomo si è diretto verso casa e ha usato la stessa arma da lancio per uccidersi. La donna, soccorsa dal Suem, versa in gravi condizioni. Indagini dei carabinieri.