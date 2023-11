In provincia di Verona

Una 16enne ha denunciato un giovane per violenza sessuale insieme ada altri tre coeranei che hanno assistito alla scenza senza intervenire. Il presunto aggressore è stato rinviato a giudizio così come gli altri tre per omissione di soccorso.

Come riportato dal Corriere del Veneto, il fatto è avvenuto in provincia di Verona alla vigilia di Natale dello scorso anno.

La 16enne è stata stordita anche con un taser dall’aggressore.

La sostituto procuratore di Verona Maria Federica Ormanni, ha raccolto la testimonianza di un’amica della 16enne, presente alla scena ma minacciata e picchiata dall’aggressore.

Come premessa della violenza, il giovane, ex fidanzato della vittima, durante tutto il 2022 l’avrebbe perseguitata con telefonate, messaggi, sostenendo di volersi suicidare e minacciando di farle del male.

La violenza si sarebbe consumata all’interno di un’automobile; la ragazza e l’amica furono medicate al pronto soccorso. Un’altra aggressione con minacce sarebbe, infine, avvenuta il 3 giugno scorso.

La ricostruzione